Aleyna Tilki bombası: 2 çocuk babası iş adamıyla görüntülendi!
BEYAZ TV Söylemezsem olmaz canlı yayınında Aleyna Tilki ile ilgili olay yaratacak iddia... 21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin kendisinden yaşça büyük 2 çocuk sahibi evli bir iş adamı ile birlikte görüntülendiği öne sürüldü.
BEYAZ TV'de Bilal Özbilge'nin yapımcılığında Bircan Bali'nin sunduğu Söylemezsem Olmaz'da genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin kendisinden yaşça büyük, evli ve 2 çocuğu olan bir iş adamı ile bir mekandan çıkarken görüntülendiği anların videosu yayınlandı. 21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin bu iş adamıyla birlikte olduğu iddia edildi.
Söylemezsem Olmaz'da yayına verilen videoda, Aleyna Tilki kendisinden yaşça büyük, evli, 2 çocuk babası bir iş insanıyla görülüyor.
Muhabirlerin 'Yanınızdaki beyefendiyi tanıyalım' sorusunu teşekkür ederek yanıtlamayan Aleyna Tilki'nin beraber olduğu iş adamının kim olduğu ise açıklanmadı.
Aleyna Tilki'nin mekandan beraber çıktığı ve iş adamı olduğu belirtilen kişinin kendisinden yaşça büyük olduğu öne sürüldü.