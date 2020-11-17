Aleyna Tilki bir pozitif bir negatif çıkan testlere isyan etti 12 gündür karantinada
12 gündür kaarantina altında olan Aleyna Tilki, aynı gün içerisinde yaptırdığı testlerin birinde pozitif birinde negatif çıktı.
12 gün önce koronavirüs şüphesiyle test yaptıran Aleyna Tilki ilk olarak pozitif çıktı. Ancak aynı gün yapılan bir diğer test negatif çıktı. Her ihtimale karşılık 12 gün boyunca karantina altında olan Tilki, herhangi bir sempton göstermediğini söyledi.
Testlerin belirsiz çıkmasına Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Tilki ise şunları söyledi:
"12 gündür evden çıkmadım tedbir olsun diye. Yaptırdığım sürüntü testi pozitif. Aynı gün birkaç saat sonra tekrar yaptırdığım kan ve sürüntü testim bu sefer negatif. Aradan 12 gün geçti, bir semptomum bile olmadı. Bu testlere nasıl güveneceğiz"
Tilki, paylaşımına şu notu da ekledi:
"Tüm dünyada yapılan tüm testler bence %50 yanlış! Bu yüzden negatif çıkan negatif olduğuna güvenmesin. Saçma bir hata var bu testlerde. Yanımdaki insanlar da bir negatif bir pozitif bir negatif çıkıp durdu. Aynı gün hem de."
Öte yandan Elon Musk da aynı konu üzerinden Twitter hesabından açıklama yapmış. ABD'de yaptırdığı testlerin ikisinde negatif ikisinde pozitif çıktığını söylemişti.