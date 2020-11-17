Aleyna Tilki bir pozitif bir negatif çıkan testlere isyan etti 12 gündür karantinada

Testlerin belirsiz çıkmasına Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Tilki ise şunları söyledi:

"12 gündür evden çıkmadım tedbir olsun diye. Yaptırdığım sürüntü testi pozitif. Aynı gün birkaç saat sonra tekrar yaptırdığım kan ve sürüntü testim bu sefer negatif. Aradan 12 gün geçti, bir semptomum bile olmadı. Bu testlere nasıl güveneceğiz"