Aleyna Tilki bikinili görüntülendi! Sosyal medyada olay oldu!

Her yaptığı, söylediği olay olan Aleyna Tilki, bir süredir Amerika'da albüm çalışmaları için bulunurken sosyal medyada paylaştığı tuhaf fotoğrafları dolayısıyla eleştiri yağmuruna tutulmuş hatta fotoğraflarından dolayı Tilki'ye 'Ne kullanıyorsun, uyuşturucu mu?' gibi sorular sorulmuştu.