Aleyna Tilki bikinili görüntülendi! Sosyal medyada olay oldu!
Bir süredir albüm çalışması için Amerika'da olan Aleyna Tilki, Türkiye'ye döner dönmez yaz sezonunu açtı. Tilki'nin bikinili görüntüleri sosyal medyada olay oldu.
Her yaptığı, söylediği olay olan Aleyna Tilki, bir süredir Amerika'da albüm çalışmaları için bulunurken sosyal medyada paylaştığı tuhaf fotoğrafları dolayısıyla eleştiri yağmuruna tutulmuş hatta fotoğraflarından dolayı Tilki'ye 'Ne kullanıyorsun, uyuşturucu mu?' gibi sorular sorulmuştu.
Tilki, şimdilerde ise yine eleştiri oklarının hedefinde, Amerika'dan döner dönmez yaz sezonunu açan genç şarkıcı, bikinili görüntülendi. Bodrum'da arkadaşlarıyla tatile giden 19 yaşındaki şarkıcı, plajda tatilcilerin objektifine takıldı.
Kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılan görüntüleri, takipçiler yorum yağmuruna tuttu.
Bazı takipçiler, görüntülerdeki kişinin Aleyna Tilki olmadığını iddia etti. Bazı takipçiler ise 'Aleyna kilo almış', 'Kliplerdeki o fizik nerede?', 'Aldığın o kiloları geri ver lütfen', 'O sen olmasan bari' gibi yorumlar yaptı.