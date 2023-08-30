Aleyna Tilki bikini giyip arkasını döndü o detay herkese şaşkınlık yaşattı
Konser maratonuna ara veren güzel şarkıcı Aleyna Tilki, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı. Arkasını dönüp poz veren ünlü ismin fotoğrafındaki o detay herkesi şoke etti.
Aleyna Tilki gerek cesur tarzı gerekse özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Son olarak Ayrı Gitme şarkısıyla büyük beğeni toplayan şarkıcı son olarak nehir kıyısından pozlarını paylaştı.
'Sen Olsan Bari', 'Dipsiz Kuyum' ve 'Yalnız Çiçek' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Aleyna Tilki tanga bikinisini giyip fiziğini sergiledi.
Aleyna Tilki'nin bir nehir kenarında verdiği bikinili pozlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Arkasını dönüp poz veren ünlü ismin fotoğrafındaki o detay herkesi şoke etti.