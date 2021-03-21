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Aleyna Tilki 'ayıp geliyor' deyip konuştu! Demet Akalın'a olay gönderme

Aleyna Tilki 'ayıp geliyor' deyip konuştu! Demet Akalın'a olay gönderme

İşte Bu Benim Masalım dizisinde rol alan ünlü popçu Aleyna Tilki'nin Demet Akalın'a göndermesi gündem oldu.

Aleyna Tilki 'ayıp geliyor' deyip konuştu! Demet Akalın'a olay gönderme

Aleyna Tilki, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden şarkıcı dünya çapında yayınladığı İngilizce şarkısı “Retrograde” için iyi geri dönüşler aldığını ve dünya starı olmasının yakın olduğunu söyledi.

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Aleyna Tilki 'ayıp geliyor' deyip konuştu! Demet Akalın'a olay gönderme

Bir dijital platformda yayınlanan “İşte Bu Benim Masalım” adlı dizide rol alan Tilki’ye Demet Akalın “Dünya starı olacağım dedi,

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Aleyna Tilki 'ayıp geliyor' deyip konuştu! Demet Akalın'a olay gönderme

Bir dijital platformda yayınlanan “İşte Bu Benim Masalım” adlı dizide rol alan Tilki’ye Demet Akalın “Dünya starı olacağım dedi, yazık çocuk dizisinde oynuyor. Kimse bana destek olmuyor demiş, biz destek olsak ne olacak?" demişti.

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Aleyna Tilki 'ayıp geliyor' deyip konuştu! Demet Akalın'a olay gönderme

Akalın, Tilki'ye eleştirilerinin devamında "Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Dünya starı olacağım deyip 3 sene sonra çocuk dizinde başrol oldu" ifadelerini kullanmıştı.

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