Aleyna Tilki 'Artık benim de defom var' deyip paylaştı! Sosyal medyada olay oldu
18 yaşında adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Aleyna Tilki sosyal medya hesabından "Artık benim de defom var" notunu yazarak paylaştığı fotoğraf olay oldu.
Genç yaşta şarkıcılık kariyerinde başarılı adımlarla ilerleyen Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından genç takipçileriyle paylaşımlarda bulunuyor.
112
Kimi zaman yazdığı şarkı sözlerini hesabından paylaşan Tilki, kimi zaman da bir hız treninde çekilmiş görüntülerini deprem benzetmesi yaparak paylaşıyor.
212
Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda yaptırdığı ilk dövmesini gösterdi.
312
Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı görüntüde koluna dövme yaptırdığını gösteren Tilki, bu yeni gelişmeyi “Artık benim de defom var” notuyla duyurdu.
412