Aleyna Tilki, arabadaki bikinili pozuyla yine ortalığı karıştırdı
Hemen hemen her hareketi veya sözleriyle sosyal medya başta olmak üzere gündem olan Aleyna Tilki, arabada verdiği bikinili poz ile yine tepkileri üzerine çekti
Genç yaşta girdiği müzik piyasasında kısa sürede başarıya ulaşan ve giderek dünyaya açılan genç şarkıcı Aleyna Tilki, gerek kariyeri, gerekse özel yaşantısı ile ilgili sık sık gündeme geliyor.
Özellikle sosyal medyada bir kesim tarafından sürekli hareketleri veya konuşması eleştirilen Aleyna Tilki, yine tartışma yaratacak bir harekette bulundu. Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı poz ile tepkileri üzerine çekti.
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, hem müzik kariyeriyle hem de özel hayatıyla, adından sıkça söz ettiriyor. Tilki, geçtiğimiz gün reklam yüzü olduğu markanın davetinde kendinden geçerek çılgınca dans etmişti. Dansıyla sosyal medyanın gündemine bir anda oturan Tilki, sık sık paylaşımlarıyla da gündem oluyor.
Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde kalça pozu ile yine adından söz ettirmişti.