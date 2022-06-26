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Aleyna Tilki, arabadaki bikinili pozuyla yine ortalığı karıştırdı

Aleyna Tilki, arabadaki bikinili pozuyla yine ortalığı karıştırdı

Hemen hemen her hareketi veya sözleriyle sosyal medya başta olmak üzere gündem olan Aleyna Tilki, arabada verdiği bikinili poz ile yine tepkileri üzerine çekti

Aleyna Tilki, arabadaki bikinili pozuyla yine ortalığı karıştırdı

Genç yaşta girdiği müzik piyasasında kısa sürede başarıya ulaşan ve giderek dünyaya açılan genç şarkıcı Aleyna Tilki, gerek kariyeri, gerekse özel yaşantısı ile ilgili sık sık gündeme geliyor.

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Aleyna Tilki, arabadaki bikinili pozuyla yine ortalığı karıştırdı

Özellikle sosyal medyada bir kesim tarafından sürekli hareketleri veya konuşması eleştirilen Aleyna Tilki, yine tartışma yaratacak bir harekette bulundu. Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı poz ile tepkileri üzerine çekti.

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Aleyna Tilki, arabadaki bikinili pozuyla yine ortalığı karıştırdı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, hem müzik kariyeriyle hem de özel hayatıyla, adından sıkça söz ettiriyor. Tilki, geçtiğimiz gün reklam yüzü olduğu markanın davetinde kendinden geçerek çılgınca dans etmişti. Dansıyla sosyal medyanın gündemine bir anda oturan Tilki, sık sık paylaşımlarıyla da gündem oluyor.

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Aleyna Tilki, arabadaki bikinili pozuyla yine ortalığı karıştırdı

Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde kalça pozu ile yine adından söz ettirmişti.

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