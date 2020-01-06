Aleyna Tilki annesini artık dinlemiyor kazandığı parayı har vurup harman savuruyor
Reşit olmadan sahnelere çıkıp erken yaşta şöhreti bulan Aleyna Tilki'nin elde avuçta olan bütün parasını har vurup harman savurduğu ortaya çıktı.
Her yaptığı olay olan Aleyna Tilki, bu kez müsrifliği ile gündeme geldi. Reşit olmadan sahneye çıktığı dönemde annesiyle birlikte yaşayan Aleyna Tilki, artık ipleri ele almış. Annesinin sözünü takmayan Aleyna Tilki'nin kazandığı parayı har vurup harman savurduğu öğrenildi. Parayı en çok harcadığı yer ise kıyafetler oldu.
Şarkıcı Aleyna Tilki dünyaca ünlü markalarla iletişime geçip yeni ürünleri hakkında bilgi aldığı öne sürüldü. Posta'da yer alan habere göre Aleyna Tilki, kazandığı tüm parayı alışverişe yatırdığı öne sürüldü.
Son dönemde şarkılarıyla adını yurtdışına duyurmayı başaran güzel şarkıcı Geçtiğimiz günlerde yeni yıl alışverişi için Zincirlikuyu'daki bir AVM'de ünlü bir markadan kendisine 100 bin liralık alışveriş yaptı.
Bir diğer iddiaya göre ailesinin ve çevresindekilerin "Birikim yap" demesine aldırmayan Tilki, dünyaca ünlü markaların müdürleriyle iletişime geçip, onlardan yeni gelen ürünleri ilk kendisine haber vermelerini istedi.