Aleyna Tilki annesini artık dinlemiyor kazandığı parayı har vurup harman savuruyor

Her yaptığı olay olan Aleyna Tilki, bu kez müsrifliği ile gündeme geldi. Reşit olmadan sahneye çıktığı dönemde annesiyle birlikte yaşayan Aleyna Tilki, artık ipleri ele almış. Annesinin sözünü takmayan Aleyna Tilki'nin kazandığı parayı har vurup harman savurduğu öğrenildi. Parayı en çok harcadığı yer ise kıyafetler oldu.