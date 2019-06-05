Aleyna Tilki Amerika'dan döndü! Sosyal medyayı yine karıştırdı

Tilki'nin Türkiye'ye dönerken bir daha Amerika'ya geri dönmek istemediğine dair paylaşımları ise çok konuşulmuş. İstanbul’u çok özlediğini ve hemen her fırsatta memleketini ne kadar çok sevdiğini söyleyen Tilki, İstanbul’a döner dönmez sevenleriyle yeni kareler paylaşmaya başladı.