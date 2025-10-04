Aleyna Kalaycıoğlu'na konser şoku! Bir ropörtajı reddedince...
Genç şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, son açıklamalarıyla müzik dünyasında gündeme oturdu. Ünlü isim, bir röportaj davetini geri çevirmesi nedeniyle tam 10 konserinin iptal edildiğini dile getirerek dikkatleri üzerine çekti.
Katıldığı bir televizyon programında konuşan Kalaycıoğlu, yaşadığı olayı şu sözlerle aktardı:
“Bir röportaj için davet edildim. Müsait olmadığım için gidemedim. Şimdi isim vermeyeyim, tanınan bir isim ve kendisi de şarkıcı. Gitmediğim için 10 konserim iptal edildi.”
Bu açıklama, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırırken, bahsedilen şarkıcının kim olduğu merak konusu oldu.
1998 yılında Bursa’da dünyaya gelen Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor Türkiye yarışmasıyla tanınarak geniş kitlelerin ilgisini çekti.
