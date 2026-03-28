Aleyna Kalaycıoğlu meğer aylar öncesinden söylemiş! "Eski sevgilim rahatsız ederse..."
19 Mart’ta Ümraniye Tatlısu Mahallesi’nde işlenen ve futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının yankıları sürüyor.
Cinayet Büro Amirliği’nin yürüttüğü titiz çalışma sonucu gözaltına alınan ve dün akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Aleyna Kalaycıoğlu’nun, aylar önce bir YouTube programında verdiği yanıtlar tüyleri diken diken etti.
"YENİ SEVGİLİME SÖYLERİM, O 'BEN GÖRÜŞECEĞİM' DER"
İlişki koçu Adil Yıldırım’ın programına konuk olan Kalaycıoğlu, "Toksik eski sevgilim beni rahatsız ediyor, yeni sevgilime söylemeli miyim?" sorusuna verdiği yanıtta adeta bugünkü süreci tarif etmiş:
"Bütün kartları açık oynarım. Direkt alırım, böyle böyle bir durum var, eski erkek arkadaşım takıntılı bir adam ve bunu sana söylemem lazım derim. Yeni erkek arkadaşıma söylerim, 'birlikte bir çözüm bulalım'a getiririm. O zaten 'ben görüşeceğim' der, ben de 'tamam' derim."
CİNAYET DOSYASINDAKİ ÜNLÜ İSİMLER
Soruşturma kapsamında sadece Aleyna Kalaycıoğlu değil, magazin dünyasının yakından tanıdığı isimler de demir parmaklıklar arkasına gönderildi: