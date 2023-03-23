Aleyna Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı ahlaksız sözler! Batuhan Karadeniz'in eşi ilk kez konuştu
Futbolcu Batuhan Karadeniz'le bir süre ilişki yaşayan Aleyna Eroğlu ayrılık sonrası şiddet iddialarında bulundu. Olayın yankıları sürerken Aleyna Eroğlu'nun karakolda verdiği ifade ortaya çıktı. Öte yandan Batuhan Karadeniz'in eşi de sessizliğini bozdu. İşte haberin ayrıntıları...
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve sosyal medya fonemeni olarak hayatına devam eden Aleyna Eroğlu, Instagram hesabından videolar yayınlayarak 2 yıldır birlikte olduğu futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini ve defalarca şiddet gördüğünü iddia etti.
Aleyna Eroğlu'nun karakolda verdiği ifade ortaya çıktı. Polis merkezinde ifade veren Aleyna Eroğlu, Batuhan Karadeniz'le yaklaşık 1 ay önce ayrıldığını belirterek şunları söylemiş:
''Kendisine sevgili olduğumuz dönem parça parça 300 bin TL para verdim. Dekontları sunacağım."
"Kendisinden paramı istemek için uzun süre ulaşmak istedim fakat ulaşamadım. 21 Mart'ta 04:00 sıralarında Batuhan sosyal medyadan canlı yayın açtı. Bende bulunduğu otele paramı istemek için gittim'