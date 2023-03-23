Aleyna Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı ahlaksız sözler! Batuhan Karadeniz'in eşi ilk kez konuştu

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve sosyal medya fonemeni olarak hayatına devam eden Aleyna Eroğlu, Instagram hesabından videolar yayınlayarak 2 yıldır birlikte olduğu futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini ve defalarca şiddet gördüğünü iddia etti.