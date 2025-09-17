Aleyna Dalveren'e canlı yayında büyük şok! Gözyaşlarına boğuldu

Ancak Dalveren, düğünden kısa süre sonra sosyal medya hesabından eşiyle olan tüm fotoğrafları sildi, "Erdem" soyadını kaldırdı ve şu dikkat çekici sözleri paylaştı: Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Zamanı var, acelesi yok. Evet, iyi değilim. Bir süre burada olmayacağım. Yaşadıklarım çok ağır. Bunun nazarla alakası yok, karakter meselesi.