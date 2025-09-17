Aleyna Dalveren'e canlı yayında büyük şok! Gözyaşlarına boğuldu
Aleyna Dalveren, geçtiğimiz haftadalarda Fatih Erdem ile nikah masasına oturmuştu. Düğünde takılan altınlarda gündeme bomba gibi düşen ve günlerce konuşulan Dalveren, düğünden çok kısa bir süre sonra boşanma kararı aldıklarını açıklamıştı. Canlı yayında yaşadığı büyük şoktan sonra gözyaşlarını tutamadı.
Aleyna Dalveren, Gel Konuşalım programında düğününde takılan altınlara ve sonrasında ortaya çıkan boşanma konularına dair açıklamalarda bulundu. Canlı yayın sırasında bir anda yapılan sürpriz karşısında kendini tutamayan Dalveren, gözyaşlarına boğuldu.
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Aleyna Dalveren, iş insanı Fatih Erdem ile geçtiğimiz nisan ayında görkemli bir düğünle evlenmişti. Altın kemer, bilezikler, kolye ve taç ile hafızalara kazınan Dalveren, "altın gelin" olarak anılmıştı. Ancak masal kısa sürdü. Çift, yalnızca birkaç ay sonra boşanma aşamasına geldi.
ALTINLARLA GÜNDEME GELEN DÜĞÜN
Dalveren'in düğünü, lüks detaylarıyla dikkat çekti. Takı töreninde cam fanuslarla getirilen altınlar ve mücevherler görsel bir şölene dönüştü. İbrahim Tatlıses ve Şafak Sezer gibi ünlü isimlerin de katıldığı düğün, magazin dünyasında uzun süre konuşuldu.
Ancak Dalveren, düğünden kısa süre sonra sosyal medya hesabından eşiyle olan tüm fotoğrafları sildi, "Erdem" soyadını kaldırdı ve şu dikkat çekici sözleri paylaştı: Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Zamanı var, acelesi yok. Evet, iyi değilim. Bir süre burada olmayacağım. Yaşadıklarım çok ağır. Bunun nazarla alakası yok, karakter meselesi.