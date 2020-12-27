Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'un Instagram hesabı hacklendi! İğrenç mesajları ifşa oldu
Aleyna Çakır'ın ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun'un Instagram hesabının hacklenmesinin ardından kadınlarla olan iğrenç konuşmaları ifşa edildi.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından ölümünde sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı görüntüler Türkiye gündemine oturmuştu. Günlerce televizyon programına katılan Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tutarken, Uygun'un annesi Gülay Uygun 17 Eylül akşamında Ankara Keçiören'de dağlık alanda başından silahla vurulmuş olarak bulununca olaylar daha da karmaşık hale gelmişti.
'Seni de öldüreceğim' dedi yine serbest kaldı!
Ümitcan Uygun, sosyal medya fenomeni Abdullah S.'yi ölümle tehdit etmesinin ardından önceki gün gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Dün gece geç saatlerde ise @dampyofficial isimli instagram kullanıcısı, Ümitcan Uygun'un instagram hesabını (um1tcanuygun.06) hacleyerek mesajlarını ifşa etti. Kadınlarla olan iğrenç yazışmalar da sosyal medyanın gündemine oturdu.
İşte o mesajlardan yayınlayabildiklerimiz: