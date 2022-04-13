Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'a Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili verilen ceza belli oldu!

Mahkeme başkanı, savcının önceki celse esas hakkındaki görüşünü sunduğunu, buna ilişkin tarafların savunmasının alınacağını söyledi. Önceki beyanlarını yinelediğini belirten sanık Uygun, kimseyi öldürmediğini iddia ederek, "Doğru er ya da geç ortaya çıkacaktır, suçsuzum." dedi. Sanık avukatı da olay yeri görüntüleri incelenmeden mütalaanın sunulduğunu öne sürdü.