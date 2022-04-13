Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'a Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili verilen ceza belli oldu!
ALEYNA Çakır'ın ölümünden sorumlu tutulurken, Esra Hankulu'nun ölümüne neden olmak suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun'a verilen ceza belli oldu. İşte Mahkeme'nin kararı...
Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle adını duyuran Ümitcan Uygun, Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin yargılandığı davada ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ümitcan Uygun'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davada karar verildi. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Uygun ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ise duruşmaya gelmedi.
Mahkeme başkanı, savcının önceki celse esas hakkındaki görüşünü sunduğunu, buna ilişkin tarafların savunmasının alınacağını söyledi. Önceki beyanlarını yinelediğini belirten sanık Uygun, kimseyi öldürmediğini iddia ederek, "Doğru er ya da geç ortaya çıkacaktır, suçsuzum." dedi. Sanık avukatı da olay yeri görüntüleri incelenmeden mütalaanın sunulduğunu öne sürdü.
Bu nedenle savcının, sanık Uygun'un üst sınırdan cezalandırılmasına yönelik talebinin hükme esas alınamayacağını savunan sanık avukatı, "Olay günü müvekkilim evden ayrılmadan önce Esra hayattaydı, bu durum delillere de yansımaktadır. Dolayısıyla müvekkilimi cinayetle suçlamak haksızlık olacaktır." ifadesini kullandı.