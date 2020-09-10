Aleyna Çakır'a ne oldu? Ümitcan Uygun ATV Müge Anlı canlı yayına bağlanıp anlattı
TÜRKİYE Aleyna Çakır'ın sevgilisi Ümit Can Uygun tarafından ölüme sürüklenişini konuşuyor. ATV Müge Anlı Canlı yayına bağlanan Ümitcan Uygun'un anlattıkları Aleyna'nın babasını isyan ettirdi. Aleyna Çakır'ın son videosu ise dehşetti.
ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Aleyna Çakır cinayetinin sır perdeleri aralanmaya başladı. Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen’in ölümünde parmağı olduğu düşünülen Ümit Can Uygun'un bugün canlı yayına bağlanması ise stüdyodaki gerilimi artırırken sosyal medyada da yankı uyandırdı. Aleyna Çakır, Twitter'ın en çok konuşulan ismi haline geldi.
Haziran ayında şüpheli bir şekilde evinde ölü bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından sosyal medyada akıllara durgunluk veren bir video yayıldı. Sevgilisi olduğu iddia edilen Ümit Can Uygun, Çakır'ı evde bayıltana kadar dövüp bayılmasının ardından sosyal medyada canlı yayın açıp küfürler eşliğinde Aleyna Çakır'ın baygın halini izletti evde bulunan arkadan gelen seslerde ise 'İyi oldu ona' diyenler olduğu duyuldu.
Müge Anlı'nın programına katılan genç kızın ailesi, kızlarına şiddet uygularken çektiği görüntüleri sosyal medyaya paylaşan sevgilisi Ümit Can Uygun tarafından öldürüldüğünü düşünüyordu. Dün canlı yayında ortaya çıkan otopsi sonuçlarına göre, tırnak içlerinde erkek DNA'sının bulunduğu açıklandı.
Anlı, bugün yayınlanan programında ise Çakır'ın arkadaşı Selin'i konuk aldı. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ın ağzına silah dayadığını iddia eden arkadaşı Selin, şunları anlattı:
''Biz aynı mekanda çalışıyorduk. Aleyna ile Kızılay'da bir mekanda yemek yedik. Aleyna şu an pandemiden çalışamıyorum okumak istiyorum dedi. Aleyna sen memur olabilirsin başvuru yaptın mı diye sordum, ben okumak istiyorum sen üniversite mezunusun sen beni okula yazdırır mısın Ümitcan'dan ayrılman lazım dedim, ben kurtulmaya çalışıyorum siz görmüyor musunuz dedi..."