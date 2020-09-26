Aleyna Çakır olayıyla ilişkili Müge Anlı canlı yayınında Gülay Uygun itirafı

Ümit Köse kız kardeşi Gülay Uygun'un hayatını kaybettiği gün yaşananları anlattı:

Abimi aramış hakkını helal et demiş: "Polisten önce biz bulduk, kocası, ben, benim kardeşim ve dayım. Dört kişiydik. Ben o gün bir buçuk gibi, bir yakınımı aradım. Yakınım bana, 'Abi panik yapma da Gülay ablam kayıp onu arıyoruz. Abimi aramış, hakkını helal et demiş ve gitmiş' dedi. Biz daha sonra, oradaki kız kardeşim ve annemle birlikte beş buçuk sularında Bağlum'a geldik. Son durakta eniştemle görüştük.''