Aleyna Çakır olayında yeni gelişme Ümitcan Uygun olduğu kesinleşti
Aleyna Çakır'ın yaşamını yitirdiği gece evin yakınındaki otomobile binen kişinin baş şüpheli eski sevgili Ümitcan Uygun olduğu tespit edildi.
Aleyna Çakır cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya başladı. Çakır'ın şüpheli ölümü sonrasında polisin tuttuğu ilk tutanakta, apartmanın önünde iki kişi, ikinci tutanakta ise tek kişi olduğu belirtilmişti. Çakır'ın ailesi, çelişkinin giderilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi.
Başsavcılığın yaptığı inceleme sonrası hazırlanan raporda, iki rapor arasındaki çelişkinin teknik imkanlar, kamera açısı ve gece olması nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği öne sürüldü.
Savcılık, kameranın uzakta olması, araçtan inen kişi ya da kişilerin karanlıkta kalmaları sebebiyle polis merkezinde görüntüyü izleyerek tutanak tutan görevlilerin yanılmış olabileceğini belirtti.
HTS kayıtlarına göre, baş şüpheli yani Ümitcan Uygun'un araçtan inerek, park halindeki kendi aracına binip uzaklaştığı yönündeki tespitin dosya içindeki ifadeler ve baz kayıtlarıyla uyumlu olduğu açıklandı.