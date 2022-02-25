Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'a verilen ceza belli oldu!
Aleyna Çakır’ı darp edip videosunu sosyal medya üzerinden yaydığı gerekçesiyle görülen davada Ümitcan Uygun’a verilen ceza belli oldu.
Ümitcan Uygun hakkında Aleyna Çakır’ı ölümünden önce darp edip ve bunu görüntüleyerek sosyal medyada yayınlamasından dolayı yeni bir dava açılmıştı.
Dosya kapsamında Uygun’un, Çakır’ı darp ederek bayılttığı ve Çakır’ın cep telefonunu alarak bilgisi ve rızası dışında kişisel veri kapsamında değerlendirilen görüntüsünü canlı yayınladığı belirtildi.
Uygun’un bu olayda bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girerek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma suçunu işlediği aktarıldı.
Beyanlara ilişkin savunma yapan Uygun, “Olay farklı bir yerlere çekilmek isteniyor. Ben eve geldiğimde Aleyna zaten telefondan canlı yayın yapıyordu. Aleyna hayatını kaybettiğinde bile polislere telefonun tüm şifrelerini ben verdim." ifadelerini kullandı.