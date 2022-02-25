Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'a verilen ceza belli oldu!

Beyanlara ilişkin savunma yapan Uygun, “Olay farklı bir yerlere çekilmek isteniyor. Ben eve geldiğimde Aleyna zaten telefondan canlı yayın yapıyordu. Aleyna hayatını kaybettiğinde bile polislere telefonun tüm şifrelerini ben verdim." ifadelerini kullandı.