Aleyna Bozok'un fuhuş pazarlığı iddiası savcılıktaki savunması ortaya çıktı
Ünlü isimlere yapılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında şoke eden savcılık ifadeleri ortaya çıkıyor. Oynucu Aleyna Bozok'un savcılıkta suçlamalara verdiği yanıt ortaya çıktı.
İstanbul’da ünlü isimlere uzanan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kütüphane ve Terapy adlı mekanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin savcılık ifadeleri dosyaya yansıdı.
Soruşturma kapsamında 8 kişinin verdiği ifadelerde, “Kütüphane isimli işletmede uyuşturucu madde kullanılıyordu” şeklindeki beyanlar dikkat çekti. Mekanın sahibi Ali Yaşar Koz ise aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu belirterek iddiaları reddetti ve “Uyuşturucu madde kullanılsaydı bilirdik” dedi.
"KANKA 100-100 BÖLÜŞÜRÜZ"
Soruşturmada, oyuncu Aleyna Bozok ile tutuklu şüpheli Yiğit Macit arasındaki mesajlaşmalar ve para transferleri de incelendi. Yapılan incelemelerde Macit’in Bozok’a 200 bin TL gönderdiği ve mesajında “Kanka 100-100 bölüşürüz” ifadelerini kullandığı belirlendi. Bu yazışmalar, fuhuş iddialarını güçlendiren unsurlar arasında yer aldı.