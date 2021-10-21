Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili yeni rapor! Mesajlarına ulaşılamayor

Hamilelik testi negatif çıktı

Soruşturmada Aleyna’nın hamile olup olmadığına dair şüpheler de dile getirilmişti. Savcılığın talebi üzerine bu hususun da incelendiği ve Aleyna’nın hamile olmadığının belirlendiği de raporda yer aldı. Soruşturma kapsamında polisin olay yerinde yaptığı incelemede elde ettiği bulgular kriminolojik incelemeye gönderilmişti. Olay yerinde yapılan bu incelemenin ardından hazırlanan rapor da dosyaya girdi.