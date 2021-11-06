Aleyna Ağgül'ün oğluyla mahrem görüntülerini izleyip şantajla tecavüz etti! Telefonu bulunamıyor
IĞDIR'da, oğlunun kız arkadaşı Aleyna Ağgül'ü şantajla tecavüz ettikten sonra intihara sürüklediği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Gökhan Argın hakkında yeni karar. Iğdır Sulh Ceza Hakimliği, Argın'ın Aleyna'yı tehdit ettiği telefon hala bulunamadığı için tutukluluğunun devamına karar verdi.
Iğdır kent merkezinde, 14 Kasım Mahallesi'nde oturan Aleyna Ağgül, 30 Eylül 2021'de, yaşadığı apartmana bitişik apartmanın boşluğunda ölü bulundu. 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakan Aleyna'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Gökhan Argın gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz etti. Ancak Cumhuriyet Savcılığının itirazını reddedildi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Ağgül'ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek üzere Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü'ne gönderdi. Burada yapılan araştırmalar tamamlandı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Mahkemeye sunulan raporu inceleyen hakim, genç kızı ölüme sürüklediği öne sürülen Gökhan Argın'ın, 'İntihara teşvik, şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatının gizliğini ihlal' suçlamaları nedeniyle yakalanıp cezaevine gönderilmesi için emniyete talimat verdi.
Yeniden gözaltına alınan Ağgül, olaydan 8 gün sonra tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürerken Iğdır Sulh Ceza Hakimliği bugün toplanarak Argın'ın tutukluluk hali için değerlendirmede bulundu. Hakimlik kararında, iki tanık ifadesinde ve Aleyna Ağgül’ün ölmeden önce verdiği ifadelerde şüphelinin sistematik bir şekilde genç kızı tehdit ederek yanına gittiği ve yanına çağırdığına yer verildi. Şüphelinin sürekli Aleyna Ağgül’ü takip ederek başkalarıyla görüşmesine engel olduğuna dikkat çekilen kararda, genç kızı darbettiğinin tespit edildiğine işaret edildi.