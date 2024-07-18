Alex de Souza, Burdurlu kadınların ürettiği el dikim top atölyesini gezdi

Alex'in atölyelerini beğendiğini aktaran Özcan, "Alex'e atölyemizde Fransa için yaptığımız bocce toplarını da gösterdik, onları da çok beğendi. Kendisine de bir set hediye ettik. Merak ettiklerini sordu biz de cevapladık. Beğenerek atölyemizden gitti. Biz de çok memnun olduk. Kendisine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.