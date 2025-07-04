Alevlerle mücadele! Çeşme'deki orman yangını kontrol altına alındı

Yumaklı şunları kaydetti:

"Orman kahramanlarımızın gece boyu süren yoğun mücadelesi ve sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hava müdahalemiz sonucu İzmir Çeşme'deki yangın kontrol altına alınmıştır. Ödemiş ve Buca'daki yangınları kontrol altına almak için hava ve karadan yoğun mücadelemiz sürüyor."