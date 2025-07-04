Alevlerle mücadele! Çeşme'deki orman yangını kontrol altına alındı
Türkiye'nin pek çok bölgesinde orman yangınları çıktı. Ekiplerin çalışmaları aralıksız sürerken Çeşme yangını ile ilgili son dakika açıklama geldi. Tarım alanında başlayan ormana sıçrayan ve evlere yaklaşan yangın söndürüldü.
İzmir'in Çeşme ilçesinde Ildır Mahallesi'ndeki tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın nedeni ile 3 mahalle boşaltılmıştı.
Ekiplerin yangına müdahalesi aralıksız sürerken Bakan Yumaklı'dan sevindiren haber geldi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını, Ödemiş ve Buca'daki yangınlarla mücadelenin sürdüğünü bildirdi.
Yumaklı şunları kaydetti:
"Orman kahramanlarımızın gece boyu süren yoğun mücadelesi ve sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hava müdahalemiz sonucu İzmir Çeşme'deki yangın kontrol altına alınmıştır. Ödemiş ve Buca'daki yangınları kontrol altına almak için hava ve karadan yoğun mücadelemiz sürüyor."