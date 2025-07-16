Alevler köyün yarısını yuttu mezarlığa ve tarihi Hüdavendigar Cami'sine hiç dokunmadı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, Ayvacık'ın Naldöken köyünde dün başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin Tuzla, Taşağıl ve Çamköy'e ulaştığı yangına gece boyunca müdahaleye devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte köylerdeki durum da ortaya çıktı.