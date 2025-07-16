Alevler köyün yarısını yuttu mezarlığa ve tarihi Hüdavendigar Cami'sine hiç dokunmadı
ÇANAKKALE Ayvacık'ta başlayıp 3 köyü etkileyen orman yangınından en çok Tuzla köyü etkilendi. Yangın köyün bir kısmını yok ederken, tarihi Hüdavendigar Cami'ne hiç dokunmadı. Caminin etrafındaki binalar küle dönerken ortaya bu manzara çıktı...
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, Ayvacık'ın Naldöken köyünde dün başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin Tuzla, Taşağıl ve Çamköy'e ulaştığı yangına gece boyunca müdahaleye devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte köylerdeki durum da ortaya çıktı.
Orman yangınının sıçradığı Tuzla köyü, büyük zarar gördü. Köyün bir mahallesi yangınla birlikte yok olurken, tam orta yerinde bulunan tarihi Hüdavendigar Cami ve mezarlık hiç etkilenmedi.