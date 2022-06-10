Alev kapanının içinde can pazarı! Bursa'da korku dolu anlar kamerada

Alevlerin içinde can pazarı yaşandı. Olay Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Dobruca Mahallesi Dobruca Caddesinde 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın çatısında yangın çıktı.