Alev Alev'in Çiçek'i Hazar Ergüçlü'den sevgilisi Onur Ünlü itirafı aralarında 19 yaş var
Show TV'de yayımlanan Alev Alev dizisinin yıldızı Hazar Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü'yle ilişkisi hakkında konuştu.
Alev Alev dizisinde Çiçek karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, uzun bir süredir aşk yaşadığı yönetmen sevgilisi Onur Ünlü de dahil olmak üzere özel hayatına dair birçok açıklama yaptı. Marie Claire dergisine röportaj veren Ergüçlü, üç yıldır aşk yaşadığı yönetmen sevgilisi Onur Ünlü için şunları söyledi:
"Onur'dan provokatif olmayı öğreniyorum. Seni hep anda tutuyor, hiç bırakmıyor. Normal sohbet ederken öyle bir şey söyler ki, aklında başka bir şey varken konuşmak diye bir şey söz konusu değildir. Tam olarak burada değilsen konuyu kesinlikle kaçırırsın.''
''Sürekli hazır ve burada olman gerekiyor. O provokatiflikle başa çıkabilmek acayip bir şey yani. Bir cümlede anlatacak olursam; onunla kendim olmayı ve bununla da gurur duymayı öğreniyorum.''
Pandemi süreciyle ilgili de konuşan Hazar Ergüçlü, şu ifadeleri kullandı:
“Son bir senede çok fazla şey yaşadım. Şu anda da çok bunalmış durumdayım. Bir yere gidememekten, maske takmak zorunda olmaktan, bir mekana gidip dans edememekten bunaldım. Hiçbir şey yetmiyormuş gibi bir de belirsizlik eklendi. Bu gibi toplumsal olaylar eşiktir aslında.''