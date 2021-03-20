Alev Alev'in Çiçek'i Hazar Ergüçlü'den sevgilisi Onur Ünlü itirafı aralarında 19 yaş var

Pandemi süreciyle ilgili de konuşan Hazar Ergüçlü, şu ifadeleri kullandı:

“Son bir senede çok fazla şey yaşadım. Şu anda da çok bunalmış durumdayım. Bir yere gidememekten, maske takmak zorunda olmaktan, bir mekana gidip dans edememekten bunaldım. Hiçbir şey yetmiyormuş gibi bir de belirsizlik eklendi. Bu gibi toplumsal olaylar eşiktir aslında.''