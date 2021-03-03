Alev Alev yıldızı Hazar Ergüçlü'den olay açıklamalar 'Pandemi beni mutlu ediyor'

Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü için, ''Onur beni hep anda tutuyor. Normal sohbet ederken öyle bir şey söyler ki, aklında başka bir şey varken konuşmak söz konusu değildir. Bir cümlede anlatırsam, onunla kendim olmayı ve bununla gurur duymayı öğreniyorum" dedi.