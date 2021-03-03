Alev Alev yıldızı Hazar Ergüçlü'den olay açıklamalar 'Pandemi beni mutlu ediyor'
Show TV'de yayımlanan Alev Alev dizisinin yıldızı Hazar Ergüçlü açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Şimdilerde Aalev Alev dizisindeki performansıyla büyüleyen Hazar Ergüçlü, Marie Claire dergisine verdiği röportajdaki açıklamalarıyla tüm gözleri üzerine çekti. Kendisinden yaşça büyük ünlü yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Ergüçlü, özel hayatı üzerine de açıklamalar yaptı.
Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü için, ''Onur beni hep anda tutuyor. Normal sohbet ederken öyle bir şey söyler ki, aklında başka bir şey varken konuşmak söz konusu değildir. Bir cümlede anlatırsam, onunla kendim olmayı ve bununla gurur duymayı öğreniyorum" dedi.
İşte Ergüçlü'nün açıklamalarından öne çıkan diğer kısımlar:
"Son bir senede çok fazla şey yaşadım. Bir yere gidememekten, maske takmak zorunda olmaktan, bir mekana gidip dans edememekten bunaldım."
Zincirlerimden kurtuldum ben de değiştim. Artık birçok şey umurumda değil. Beni kırmak eskisi kadar kolay değil."