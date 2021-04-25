Fazıl Say

"12-13 yıl önce Türkiye, Ermenistan’a “gelin beraber araştıralım bu tarihi muallakta bir şey kalmasın, beraber aydınlığa çıkaralım yaşananları” teklifinde bulundu. Ermenistan yanaşmadı. Yani; tek doğru teori Ermeni teorisi olsun istediler. Bu gerçeklik değildir. Madem farklı teoriler farklı rakamlar, farklı sebepler var, hepsi eşit irdelenmeli, konu araştırma konusudur. Hala tek bir adım bile atılmış değildir. Batının 'taraf tutmacılığı' malum... bizim de 'etik' savunmamız zayıf.. gerçeklik hala ortak karara ortak hemfikir olunmaya varamadıysa.."