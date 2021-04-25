Alev Alev Sadakatsiz yıldızlarının paylaşımı tepki çekti Gökhan Özoğuz'dan sözde soykırım sözüne sert tepki
1915 olaylarıyla ilgili ABD Başkanı Joe Biden'ın mesajına Gökhan Özoğuz ve Fazıl Say'dan sert tepki gelirken Sadakatsiz ve Alev Alev dizisinin yıldızlarının paylaşımı olay oldu.
ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesine ilişkin birçok ünlü isimden tepki geldi. Bazı ünlü isimlerin yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyada tartışmalara yol açtı.
Fazıl Say
"Amerika'nın, 'Kızılderili soykırımı' ve Japonya’ya attıkları atom bombalarının hesaplaşmasını yapmadan, Orta Doğu’da uyguladığı vahşi ‘böl ve yönet’ işgalciliğinin milyonların ölümüne sebep olmasının hesaplaşmasını yapmadan diğer ülkelerle uğraşması artık ciddiye alınamaz. Önce kendini düzeltsin"
Fazıl Say
"12-13 yıl önce Türkiye, Ermenistan’a “gelin beraber araştıralım bu tarihi muallakta bir şey kalmasın, beraber aydınlığa çıkaralım yaşananları” teklifinde bulundu. Ermenistan yanaşmadı. Yani; tek doğru teori Ermeni teorisi olsun istediler. Bu gerçeklik değildir. Madem farklı teoriler farklı rakamlar, farklı sebepler var, hepsi eşit irdelenmeli, konu araştırma konusudur. Hala tek bir adım bile atılmış değildir. Batının 'taraf tutmacılığı' malum... bizim de 'etik' savunmamız zayıf.. gerçeklik hala ortak karara ortak hemfikir olunmaya varamadıysa.."
Gökhan Özoğuz
"1915 OlaylarInda birbirine düşüren Savaşı çıkartan hangi kurguysa, 1955 6/7 eylül utancını kurgulayanlarda onların devamıdır. Türkiyede Halkın içinde Ermeni vatandaşlarımız baştacıdır. Biraz tarafsız okuyun, Aydın arkadaşlar Amaç başka. Utanmadan bir de Soykırım yazan var Yazık!"