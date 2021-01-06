Alev Alev Mucize Doktor Kanal D'yi hüsrana uğrattı! Kanal bir ilki yaptı
Show TV'nin Alev Alev ve Fox'un Mucize Doktor dizisi Kanal D'nin dizisini hüsrana uğrattı. Kanal yönetimi aldığı kararla bir ilke imza attı.
Güney Kore dizisi uyarlaması olan Mucize Doktor ilk bölümü 12 Eylül 2019'da ekrana gelmesiyle birlikte her bölümde seyirciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Kadrosu ve konuyla izleyicinin beğenisi kazanan dizi reytinglerde zirveyi elden bırakmıyor.
Her bölümde farklı olayların işlenmesi ve dizi kadrosuna yeni oyuncuların girmesiyle Mucize Doktor izleyici kitlesini koruyor.
Show TV'de ilk bölümü Kasım ayında yayınlanmasına rağmen Alev Alev güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle reyting zirvesine damga vurmuştu.
Alev Alev'in oyuncu kadrosunun büyük kısmının Çukur'a veda eden isimler olması seyirciyi dizeye bağlayan faktörlerin başında yer alıyor.