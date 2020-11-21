Alev Alev dizisinin yıldızı Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Alihan Aloğlu ile yakalandı

Çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Dilan Çiçek Deniz, planlarından bahsetti. Deniz, ''Hafta sonu da olsa sokağa çıkma yasakları başlıyor artık. Kendimi dizime odaklayacağım" dedi. Deniz, "Onun dışında ekmek yapmayı öğrenememiştim belki bu fırsatla ekmek yapmayı öğrenirim evde.'' diyerek gülümsedi.