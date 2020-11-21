Alev Alev dizisinin yıldızı Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Alihan Aloğlu ile yakalandı
Show TV'de yayımlanan Alev Alev'in yıldızı Dilan Çiçek Deniz, önceki gün sevgilisi Alihan Aloğlu ile Bebek'te görüntülendi. Objektifleri fark eden çiftin utangaç tavırları dikkat çekti.
Bir süredir aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu, Bebek'te objektiflere takıldı. Görüntülendiklerini fark etmeleri ile ellerini bir anda ayırarak utangaç tavırlar sergileyen Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle bir mağazaya girerek alışverişe koyuldu.
Çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Dilan Çiçek Deniz, planlarından bahsetti. Deniz, ''Hafta sonu da olsa sokağa çıkma yasakları başlıyor artık. Kendimi dizime odaklayacağım" dedi. Deniz, "Onun dışında ekmek yapmayı öğrenememiştim belki bu fırsatla ekmek yapmayı öğrenirim evde.'' diyerek gülümsedi.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda çift, bir restoranda Aloğlu'nun ağabeyi Selhan Aloğlu ve babası Sedat Aloğlu ile birlikte akşam yemeği yedi. İkilinin bu karesi, "Dilan aileye girdi" şeklinde yorumlandı.
Dilan Çiçek Deniz: 28 Şubat 1995’te Sivas’ta doğan Dilan Çiçek Deniz’in babası Orhan Deniz ve annesi Hale Temizyürek öğretmendir.