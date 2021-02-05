Alev Alev Akrep ve Survivor'a büyük şok! Zirve bakın hangi dizinin oldu

Kadrosunda Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim gibi isimlerin bulunduğu Akrep, 9 bölümdür istediği reyting başarısına bir türlü kavuşamadı. Gün değişikliği yapılan dizi dün akşamda reytingde yine ilk 10'a girmeyi başaramadı.



İşte perşembe günü reytingleri...