Alessandra Ambrosio bikinisiyle görenleri mest etti! Pozlarıyla şov yaptı
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio lila rengi bikinisiyle görenleri adeta mest etti.
Eski Victoria's Secret meleği 39 yaşındaki Alessandra Ambrosio yeni yıla memleketi Brezilya’da girdi. Ambrosio 2021 yılının ilk gününü lüks bir yatta karşıladı.
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39 yaşındaki güzel, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte yat tatilinin keyfini çıkardı.
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Lila rengi bikinisiyle kusursuz fiziğini sergileyen Alessandra Ambrosio, kendine hayran bıraktı.
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Sık sık denize atlayan ve güneşin tadını çıkaran dünyaca ünlü modelin neşeli hali dikkatlerden kaçmadı.
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