ALES sonuçları açıklandı TC ile ÖSYM AİS girişi ALES kaç yıl geçerli

ALES yani Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Binlerce aday ÖSYM'nin sınav sonuç ekranına kilitlendi. Her yıl yapılan ALES sınavı sonuçlarının 17 Ekim'de açıklanması bekleniyordu fakat ALES sonuçları bugün saat 09.20'de erişime açıldı. bekleniyor. ALES sınav sonuçları için 5 yıl geçerli olacak.