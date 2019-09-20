Alerjisi olan çocuk obeziteden korunmalı! Okul kantinleri iyi denetlenmeli...
Okul kantinlerinde çocukların tüketimine sunulan yiyeceklerin iyi denetlenmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Nihat Sapan, "Özellikle aşırı şekerli olan besinlerin tüketilmesi ile çocuklarda küçük yaşlarda obezite yani aşırı kiloluluk problemi ortaya çıkabilmektedir. Alerjik çocukların astımlı çocukların obeziteden korunmaları son derece önemlidir." dedi.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çocuk Allerji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nihat Sapan, okul kantinlerinde bulunan ve çocukların tüketimine sunulan yiyeceklerin iyi denetlenmesi gerektiğini söyledi.
Okulların açılmasıyla birlikte kantinlerde satılan gıdaların içerikleri bir kez daha gündeme gelmeye başladı. Aşırı şekerli ürünlerin tüketilmesiyle birlikte çocuklarda obezitenin tetiklenebileceğini vurgulayan uzmanlar, özellikle alerjisi veya astımı bulunan çocukların bu yiyeceklerden uzak tutulması gerektiğinin önemine değindi.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çocuk Allerji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nihat Sapan, okul kantinlerinde bulunan ve çocukların tüketimine sunulan yiyeceklerin iyi denetlenmesi gerektiğini söyledi.
"Alerjik çocuklar obeziteden korunmalı"
Besin alerjisi bulunan çocuklara alerjik oldukları bilinen besinlerin verilmesi ile şiddetli alerji tablolarının ortaya çıkabileceğine işaret eden Prof. Dr. Nihat Sapan, “Ayrıca besin içerikleri sağlıklı çocukların bile tüketebileceği şekilde olmalıdır. Özellikle aşırı şekerli olan besinlerin tüketilmesi ile çocuklarda küçük yaşlarda obezite yani aşırı kiloluluk problemi ortaya çıkabilmektedir. Alerjik çocukların astımlı çocukların obeziteden korunmaları son derece önemlidir. Ayrıca, okul çağına gelen astımlı çocukların iyi havalandırılmayan sınıf ortamlarında hastalık bulgularının yeniden ortaya çıkabileceği ve viral enfeksiyonların kolayca bir çocuktan diğerine bulaşabileceği unutulmamalıdır" dedi.