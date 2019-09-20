Alerjisi olan çocuk obeziteden korunmalı! Okul kantinleri iyi denetlenmeli...

"Alerjik çocuklar obeziteden korunmalı"

Besin alerjisi bulunan çocuklara alerjik oldukları bilinen besinlerin verilmesi ile şiddetli alerji tablolarının ortaya çıkabileceğine işaret eden Prof. Dr. Nihat Sapan, “Ayrıca besin içerikleri sağlıklı çocukların bile tüketebileceği şekilde olmalıdır. Özellikle aşırı şekerli olan besinlerin tüketilmesi ile çocuklarda küçük yaşlarda obezite yani aşırı kiloluluk problemi ortaya çıkabilmektedir. Alerjik çocukların astımlı çocukların obeziteden korunmaları son derece önemlidir. Ayrıca, okul çağına gelen astımlı çocukların iyi havalandırılmayan sınıf ortamlarında hastalık bulgularının yeniden ortaya çıkabileceği ve viral enfeksiyonların kolayca bir çocuktan diğerine bulaşabileceği unutulmamalıdır" dedi.