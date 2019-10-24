Aleo Vera bitkisinin faydaları propolis ile karıştırırsanız...

Aleo Vera bitkisinin faydalarının sadece güzellik ve bakımla ilgili olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Aloe Vera bitkisi kabızlıktan, insülin düşürmeye; kırışıklık gidermeden sedef hastalığı yaralarını gidermeye kadar pek çok faydaya sahip. Aloe Vera bitkisi, Barbadensis ailesinin kalın, dikenli derisi, suyu depolayan, vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve amino asitler içeren jel benzeri bir dokuya sahiptir.

Kozmetik, gıda ve bitkisel takviyeleri içeren ve ağırlıklı olarak bu besin dolu jele ve meyve suyuna dayanan sektörün dünya çapında 20 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Fakat yüzyıllardır tıbbi malzeme olarak kullanılan Aloe Vera, M.Ö. 16. yüzyılın başlarında, “ölümsüzlük bitkisi” olarak bilinen Eski Mısır'da bile kullanılıyordu.