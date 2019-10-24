Aleo Vera bitkisinin faydaları propolis ile karıştırırsanız...
Eski Mısır'da ölümsüzlük bitkisi olarak anılan Aloe Vera bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor. Aloe Vera jeli, suyu, kremleri dışında farklı besinlerle karıştırılması halinde iyileştirici özelliğe de kavuşuyor. İşte Aloe Vera hakkında bilmeniz gerekenler...
Aleo Vera bitkisinin faydalarının sadece güzellik ve bakımla ilgili olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Aloe Vera bitkisi kabızlıktan, insülin düşürmeye; kırışıklık gidermeden sedef hastalığı yaralarını gidermeye kadar pek çok faydaya sahip. Aloe Vera bitkisi, Barbadensis ailesinin kalın, dikenli derisi, suyu depolayan, vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve amino asitler içeren jel benzeri bir dokuya sahiptir.
Kozmetik, gıda ve bitkisel takviyeleri içeren ve ağırlıklı olarak bu besin dolu jele ve meyve suyuna dayanan sektörün dünya çapında 20 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Fakat yüzyıllardır tıbbi malzeme olarak kullanılan Aloe Vera, M.Ö. 16. yüzyılın başlarında, “ölümsüzlük bitkisi” olarak bilinen Eski Mısır'da bile kullanılıyordu.
Yanıklara iyi gelir. Muhtemelen en sık güneşe maruz kaldıktan sonra yatıştırıcı cilde bağlı, aloe vera, her türlü yanık için topikal bir ilaç olarak önerilmektedir.
Mikropları öldürür. Antibakteriyel, antifungal ve antiviral özellikleri ile bilinen aloe veranın, insanlara zarar verebilecek bazı bakterilerin büyümesini engellediği çalışmalarda gösterilmiştir.
Kırışıklıkları azaltır. Araştırmalar, cilde uygulanan aloe vera jelinin, 45 yaş üstü 30 kadın üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kırışıklıklar ve kollajen üretimini etkileyebileceğini gösterdi.
Başka bir çalışmada, bebek aloe verasının güneşe bağlı yaşlanmaya karşı koruyabileceği bulundu.