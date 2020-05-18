Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir'in değişimi herkesi şok etti! Sosyal medya yıkıldı

Yıllar önce yayımlanan Alemin Kıralı dizisinde Oben karakterine hayat veren Birsu Demir, seneler sonra paylaştığı bir fotoğrafla magazin gündemine oturdu. Oben karakterini canlandırdığı zaman daha 12 yaşında olan Birsu Demir'in değişimi herkesi şok etti.