Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir'in değişimi herkesi şok etti! Sosyal medya yıkıldı
Salgın sonrası Türkiye'de dizi setleri durduğu için eski dizilerin bölümleri yayınlanmaya başladı. Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir'in yıllar içindeki değişimi şaşırttı.
Yıllar önce yayımlanan Alemin Kıralı dizisinde Oben karakterine hayat veren Birsu Demir, seneler sonra paylaştığı bir fotoğrafla magazin gündemine oturdu. Oben karakterini canlandırdığı zaman daha 12 yaşında olan Birsu Demir'in değişimi herkesi şok etti.
Son pozuyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, fotoğrafına "Make up artist kankanız varsa, şanslısınızdır" notunu düştü. Şimdi 20'li yaşlarının başında olan Birsu Demir, fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Bir dönem fenomen dizisinde Oben'i canlandıran Birsu Demir, dizide Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın, Metin Yıldız, Zeynep Gülmez gibi isimlerle rol aldı.
Birsu Demir Kimdir?
Kamera karşısına ilk kez Büyük Buluşma isimli dizide ile geçen Birsu Demir, 14 Mayıs 1999'da İstanbul'da dünyaya geldi.