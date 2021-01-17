Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimiyle olay oldu! Pozlarıyla görenleri mest etti
Alemin Kıralı dizisinin en küçük çocuğu Oben'i canlandıran Birsu Demir'in son halini görenler mest oldu.
İlk bölümü 2011'de ATV'de ekrana gelen Alemin Kralı dizisi kısa sürede ekranların sevilen dizilerine arasında yer edinmişti. 2 sezon süren dizinin genç yıldızı Birsu Demir'in değişimi herkesi şaşırtıyor.
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Alemin Kralı dizisinde Oben karakterini canlandıran Birsu Demir, dizi yayında olduğu sırada 11 yaşındaydı.
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Şimdilerde 21 yaşında olan Birsu Demir pozlarıyla görenleri büyülüyor.
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Sosyal medya hesabında 40 bini aşkın takipçisi bulunan Demir, güzelliğiyle takipçilerini mest ediyor.
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