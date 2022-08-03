Alemin Kralı dizisinin Nihale'siydi! Ececan Gümeci değişimiyle ağızları açık bıraktı
Alemin Kralı dizisinde Nihale rolüne hayat veren ünlü oyuncu Ececan Gümeci yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarına yorum yağdı.
2011 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Alemin Kralı dizisinde 'Nihale' karakterini oynayan ve başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınan Ececan Gümeci yıllar içindeki değişimi ve güzelliğiyle gündem oldu.
Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın gibi bir çok usta ismi oyuncu kadrosunda bulunduran dizi bir dönem çok beğenilmiş ve yoğun ilgi görmüştü.
Dizide Kubat ve Nihal çifti, izleyicilerin en çok güldüğü sahneler oluyordu. Acımasız ve şiddet uygulayan bir koca olan Kubat, Nihale'ye eziyetler etse de çok seviliyordu.
Kendisinden vazgeçemeyen Nihale ise her daim kaşı gözü mor geziyordu. Kadına şiddeti işleyen dizi bir kesim tarafından "mesaj" olarak algılanırken, çoğu zaman da eleştirildi.