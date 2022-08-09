Alemin Kıralı'nın Kubat'ı Metin Yıldız'dan çarpıcı açıklama! ''Hala İstanbul'u terk edemedik!''

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; muhabirlerin, "Eşiniz ile tatile gidiyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Yıldız, "Gideceğiz, biz de düşünüyoruz fakat şu anda senaryo çalışmalarım var. Bitiyor, az kaldı. Tatile gitsek orada bitiremem, bitmesini bekliyorum. "