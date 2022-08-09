Alemin Kıralı'nın Kubat'ı Metin Yıldız'dan çarpıcı açıklama! ''Hala İstanbul'u terk edemedik!''
Oyuncu Metin Yıldız, eşi Ceylan Yılmaz ile Cihangir'de görüntülendi. Basın mensuplarının tatil sorularına çarpıcı e-cevaplar veren Yıldız, dikkatleri üzerine çekti. "Hala İstanbul'u terk etmedik'' diye başladığı cümlelere bakın nasıl devam etti...
Bir zamanların çok sevilen komedi dizisi Alemin Kıralı'nda Kubat rolüyle bilinen tiyatro oyuncusu Metin yıldız, Cihangir'de objektiflere yakalandı. Eşi Ceylan Yılmaz ile el ele yürüyen Yıldız, basın mensuplarının soruların bakın nasıl yanıtlar verdi...
Metin Yıldız, önceki gün eşi Ceylan Yılmaz ile birlikte Cihangir'de objektiflere yansıdı. Yürüyüş yapan çift, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; muhabirlerin, "Eşiniz ile tatile gidiyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Yıldız, "Gideceğiz, biz de düşünüyoruz fakat şu anda senaryo çalışmalarım var. Bitiyor, az kaldı. Tatile gitsek orada bitiremem, bitmesini bekliyorum. "
"Bizi Cihangir'de Taksim tabelası altında çek ki dost, düşman görsün. Hala İstanbul'u terk etmedik, işimizin başındayız diye..." dedi.