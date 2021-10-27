Alec Baldwin'in 'yanlışlıkla' görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda Savcılık'tan ilk açıklama
Dünya günlerdir bu olayı konuşuyor... Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Rust film setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i yanlışlıkla öldürmesinin arıdndan Savcı ilk defa açıklama yaptı.
Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de oyuncusu olduğu Rust isimli filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olmasının yankıları sürüyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan ve hala dünya kamuoyunun en çok konuştuğu konu olmaya devam eden olay ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bölge savcısı konu ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
Henüz kimsenin suçlanmadığı davanın seyri hakkında ipuçları veren Savcı, 'suçlamalar masada' sözleri ile olay ile ilgili bir veya birden fazla kişinin hakim karşısına çıkabileceğinin sinyalini verdi.
Kamuoyundan gelen baskılar sonucu böyle bir açıklama yapan savcı detaya girmekten kaçındı. Ancak savcının açıklamaları ile günlerdir iddia boyutunda olan olay resmiyet kazandı.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Savcı, sette 'muazzam miktarda mermi' bulunduğunu ve bu mühimmatın niteliğine ilişkin soruşturma yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.