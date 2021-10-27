Alec Baldwin'in 'yanlışlıkla' görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda Savcılık'tan ilk açıklama

Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de oyuncusu olduğu Rust isimli filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olmasının yankıları sürüyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan ve hala dünya kamuoyunun en çok konuştuğu konu olmaya devam eden olay ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bölge savcısı konu ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza attı.