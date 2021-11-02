Alec Baldwin'in kazara katil olduğu olayda yaralanan yönetmenden açıklama
Dünya magazinine bomba gibi düşen Alec Baldwin olayında her geçen gğn detaylar netleşiyor... Alec Baldwin'in dizi setinde yanlışlıkla yaraladığı yönetmen Joel Souza, ilk kez görüntülendi
Rust filminin çekimlerinde oyuncu Alec Baldwin'in silahından çıkan mermiyle yaralanan yönetmen Joel Souza hastaneden taburcu oldu. Olay sonrası ilk kez görüntülenen ve açıklama yapan Souza, "Bize ulaşan yüzlerce insandan aldığımız yoğun sevgi karşısında minnettarım. İyileşmeme yardımcı olacak" dedi.
Dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin, Rust filminde çekiminde sahne için kullandığı kurusıkadan çıkan gerçek mermilerle yardımcı yönetmen Halyna Hutchins'in ölümüne yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına neden oldu. Tedavisi tamamlandıktan sonra ilk kez görüntülenen Souza, sessizliğini bozdu.
Olayda omzundan yaralanan Souza, ilk kez Los Angeles'taki evinin dışındayken görüntülendi. Kolu askıda olan yönetmen, film setinin bulunduğu Santa Fe şehrinde gerçekleşen olay sonrası aynı şehirdeki bir hastanede tedavi görmüştü. Cuma günü taburcu edilen Souza, yaptığı ilk açıklamada, "Sinema dünyasında, Santa Fe halkından ve bize ulaşan yüzlerce insandan aldığımız yoğun sevgi karşısında minnettarım. Kesinlikle iyileşmeme yardımcı olacak" dedi.
Ünlü oyuncu Alec Baldwin geçen haftalarda Rust filminin çekimleri sırasında tabancadan çıkan mermilerle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak öldürmüş ve yönetmen Joel Souza'yı yaralamıştı.