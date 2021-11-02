Alec Baldwin'in kazara katil olduğu olayda yaralanan yönetmenden açıklama

Olayda omzundan yaralanan Souza, ilk kez Los Angeles'taki evinin dışındayken görüntülendi. Kolu askıda olan yönetmen, film setinin bulunduğu Santa Fe şehrinde gerçekleşen olay sonrası aynı şehirdeki bir hastanede tedavi görmüştü. Cuma günü taburcu edilen Souza, yaptığı ilk açıklamada, "Sinema dünyasında, Santa Fe halkından ve bize ulaşan yüzlerce insandan aldığımız yoğun sevgi karşısında minnettarım. Kesinlikle iyileşmeme yardımcı olacak" dedi.