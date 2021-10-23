Alec Baldwin sessizliğini bozdu Görüntü yönetmenini nasıl öldürdüğüne ilişkin ilk açıklama
Yeni filmi 'Rust'ın çekimi esnasında film setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'ın ölümüne neden olan ünlü oyuncu Alec Baldwin sessizliğini bozdu. Alec Baldwin serbest bırakılırken, mahkemeden 'silahların güvenli olduğuna' dair karar çıktı.
Amerikalı aktör Alec Baldwin, yeni filmi 'Rust'ın çekimleri sırasında kaza sonucu 'kurusıkı silahla' görüntü yönetmenini öldürdü, filmin yönetmenini de yaraladı. Dünya gündemine oturan olayla ilgili Alec Baldwin'den ilk açıklama geldi. Olayı 'trajik bir kaza' olarak nitelendiren Baldwin, "Eş, anne ve çok sevdiğimiz meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatına neden olan trajik kazayla ilgili üzüntümü anlatacak söz bulamıyorum. Bu trajedinin nasıl meydana geldiğini ortaya çıkarmak için polis soruşturmasıyla tamamen işbirliği yapıyorum" dedi. Alec Baldwin olayına ilişkin dünya basınının servis ettiği son gelişmelere göre, mahkeme kayıtları açıklandı. Serbest bırakılan Alec Baldwin'in seti kana buladığı silah için mahkemeden 'güvenli' olduğuna dair karar çıktığı öğrenildi.
ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin (63), yeni filminin çekimi sırasında kazayla 'kurusıkı silahla' görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdü. Altı çocuk babası, 63 yaşındaki aktör Alec Baldwin, filmde 13 yaşındaki torunu kazara bir cinayetten hüküm giyen kanun kaçağı Rust'ı canlandırıyordu.
Yönetmen Joel Souza'yı da yaraladı.
Detaylar bir bir ortaya çıkıyor
Yapımcısı olduğu Rust isimli filmin setinde kurusıkı tabancadan çıkan mermilerle görüntü yönetmenini öldüren ve yönetmen-yazarı ise yaralayan Alec Baldwin'in yaşadıkları ortaya çıktı. ABD medyası ise yaşananların ardından soruşturmanın detaylarını kamuoyu ile paylaştı.
Silahı, 24 yaşındaki set çalışanı verdi
Baldwin’e silahı “İçi boş” diyerek veren 24 yaşındaki silah uzmanı ve yönetmen yardımcısının kimlikleri açıklandı. Silahı hazırlayan kişilerin Hanna Gutierrez-Reed ve yönetmen yardımcısı Dave Halls olduğu duyuruldu. Silahı, 24 yaşındaki set çalışanının verdiği ortaya çıktı.
Bu iki kişinin de arananlar arasında olduğu belirtildi.