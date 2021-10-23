Alec Baldwin sessizliğini bozdu Görüntü yönetmenini nasıl öldürdüğüne ilişkin ilk açıklama

Amerikalı aktör Alec Baldwin, yeni filmi 'Rust'ın çekimleri sırasında kaza sonucu 'kurusıkı silahla' görüntü yönetmenini öldürdü, filmin yönetmenini de yaraladı. Dünya gündemine oturan olayla ilgili Alec Baldwin'den ilk açıklama geldi. Olayı 'trajik bir kaza' olarak nitelendiren Baldwin, "Eş, anne ve çok sevdiğimiz meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatına neden olan trajik kazayla ilgili üzüntümü anlatacak söz bulamıyorum. Bu trajedinin nasıl meydana geldiğini ortaya çıkarmak için polis soruşturmasıyla tamamen işbirliği yapıyorum" dedi. Alec Baldwin olayına ilişkin dünya basınının servis ettiği son gelişmelere göre, mahkeme kayıtları açıklandı. Serbest bırakılan Alec Baldwin'in seti kana buladığı silah için mahkemeden 'güvenli' olduğuna dair karar çıktığı öğrenildi.