Alec Baldwin olayında son gelişme: Katil olduğu kazayla ilgili ses kaydı

- Acil Tıp Hizmeti Çalışanı: Adınız nedir?

- Set Çalışanı: Naomi Mitchell. Yardıma ihtiyacımız var. Yönetmenimiz ve kameramanımız vuruldu. Onları yola mı götürecekler?

- Acil Tıp Hizmeti Çalışanı: Silah dolu muydu? Gerçek mermi mi vardı? Nasıl oldu?

- Set Çalışanı: Size bunu söyleyemem!

- Acil Tıp Hizmeti Çalışanı: Tamam. Elimde ateşlenen bir silah nedeniyle 2 yaralımız var. Tamam onları oradan alıyoruz. Benimle hatta kalın lütfen.