Alec Baldwin olayında son gelişme: Katil olduğu kazayla ilgili ses kaydı
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yanlışlıkla görüntü yönetmeni yanlışlıkla Halyna Hutchins'i öldürdüğü film setinde yaşananların tam olarak nasıl gerçekleştiği netlik kazanmazken, olayın hemen ardından acil durum hattı 911'i arayan bir set çalışanının telefon diyaloğu Amerikan basınında paylaşıldı.
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Rus isimli filmin setinde kazara görüntü yönetmenini öldürdüğü yaşananlar, dünya kamuoyunda bomba etkisi yarattı. Korkunç kazanın tam olarak nasıl gerçekleştiği netlik kazanmazken, Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin başrolünü üstlendiği "Rust" filminin çekimleri sırasında kurusıkı olduğu iddia edilen tabanca ile görüntü yönetmenini yanlışlıkla öldürmüş ve yönetmeni de yaralamıştı. Dünyanın konuştuğu olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Alec Baldwin'in katil olduğu kazayla ilgili ses kaydı yayınladı.
42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in hayatını kaybettiği trajik olayın hemen ardından acil durum hattı 911'i arayan bir set çalışanının telefon diyaloğu Amerikan basınında paylaşıldı. Acil tıp hizmeti çalışanı ve set çalışanının konuşmaları ise şöyle;
- Acil Tıp Hizmeti Çalışanı: Acil durumun yaşandığı yer tam olarak neresi?
- Set Çalışanı: Bonanza Creek çiftliğinde, 2 kişi film setinde kurusıkı bir silahla yanlışlıkla vuruldu. Acil yardıma ihtiyacımız var, hadi!
- Acil Tıp Hizmeti Çalışanı: Hatta kalın size yardımı ulaştıracağız. Tamam mı?
- Set Çalışanı: Tamam
- Acil Tıp Hizmeti Çalışanı: Adınız nedir?
- Set Çalışanı: Naomi Mitchell. Yardıma ihtiyacımız var. Yönetmenimiz ve kameramanımız vuruldu. Onları yola mı götürecekler?
- Acil Tıp Hizmeti Çalışanı: Silah dolu muydu? Gerçek mermi mi vardı? Nasıl oldu?
- Set Çalışanı: Size bunu söyleyemem!
- Acil Tıp Hizmeti Çalışanı: Tamam. Elimde ateşlenen bir silah nedeniyle 2 yaralımız var. Tamam onları oradan alıyoruz. Benimle hatta kalın lütfen.