Alec Baldwin olayında son durum Savcılıktan davanın seyrini değiştirecek karar
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in Rust filminin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olduğu olayın detayları her geçen gün daha da derinleşiyor. Savcılığın son kararına göre, silahı Baldwin'e veren yardımcı yönetmen David Halls ve filmin silah uzmanı Hannah Gutierrez Reed davanın baş aktörleri konumunda...
Dünya kamuoyunda şok etkisi yaratan Hollywood'da yaşanan trajik olay ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Halyna Hutchins'in kazayla öldüğü, Joel Souza'nın ise yaralandığı kazada kurşunların Baldwin'in silahından çıktığı öğrenilmişti. Sette gerçek ve kuru sıkı mermilerin bir arada olduğu 500 adetlik bir mermi kutusu bulunduğu bilgisi ise dikkat çekmişti. Olay ile ilgili savcılıktan yeni açıklama geldi...
Ünlü aktör Alec Baldwin'in rol aldığı Rust filminin çekimlerinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ölümüne neden olurken, yönetmen Joel Souza'yı da yaraladığı set ölümü ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
Trajik kazada Souza'ya isabet eden kurşunun Baldwin'in silahından çıktığı, sette gerçek ve kuru sıkı mermilerin bir arada olduğu 500 adetlik bir mermi kutusu bulunduğu bilgisi gelmişti. Olaya ilişkin savcılıktan yapılan açıklamanın ardından gözler o isimlere çevrildi.
Baldwin'in bir sahnenin çekiminde kullandığı kurusıkı silahı ateşlemesi sonucunda 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza vuruldu.