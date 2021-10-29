Alec Baldwin olayında son durum Savcılıktan davanın seyrini değiştirecek karar

Dünya kamuoyunda şok etkisi yaratan Hollywood'da yaşanan trajik olay ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Halyna Hutchins'in kazayla öldüğü, Joel Souza'nın ise yaralandığı kazada kurşunların Baldwin'in silahından çıktığı öğrenilmişti. Sette gerçek ve kuru sıkı mermilerin bir arada olduğu 500 adetlik bir mermi kutusu bulunduğu bilgisi ise dikkat çekmişti. Olay ile ilgili savcılıktan yeni açıklama geldi...