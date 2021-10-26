Alec Baldwin olayında silahı veren kişiyle ilgili skandal detay ortaya çıktı!
Alec Baldwin’in Rust filmi setinde, içinde gerçek mermi olan kurusıkı silahla görüntü yönetmenini öldürmesi sonrası, silahın emniyetinden sorumlu olan yönetmen yardımcısıyla ilgili şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı. Set çalışanları, yönetmen yardımcısı David Halls’ın başka bir filmden kovulduğunu açıkladı.
Alec Baldwin’in Rust filmi setinde meydana gelen ölümlü kazanın ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu defa, filmin yönetmen yardımcısı David Halls’ın 2019'da bir silahın "beklenmedik bir şekilde ateş aldığı" başka bir filmden kovulduğu öğrenildi.
Halls ile çalışan üç ekip üyesi, o dönemde de tıpkı Rust setinde olduğu gibi kurulan setin güvenli olmadığını anlattı.
CNN International’a konuşan üç sinemacı, Freedom’s Path adlı filmde bir patlama sahnesinde patlama sesinden dolayı boom operatörünün içkulak yaralanması yaşadığını anlattı.
Sektörde iş kaybı yaşamamak için isimlerini açıklamak istemeyen ekip üyeleri, Rust filmi yönetmen yardımcısı David Halls hakkında konuşurken, "Kariyerinin çoktan bitmiş olması gereken bir insandı. Yine de hala oradaydı ve ekibi korkunç durumlara sokuyordu” dedi.