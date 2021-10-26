Alec Baldwin olayında silahı veren kişiyle ilgili skandal detay ortaya çıktı!

Alec Baldwin’in Rust filmi setinde meydana gelen ölümlü kazanın ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu defa, filmin yönetmen yardımcısı David Halls’ın 2019'da bir silahın "beklenmedik bir şekilde ateş aldığı" başka bir filmden kovulduğu öğrenildi.