Alec Baldwin olayı nedir Kazayla görüntü yönetmenini öldüren oyuncudan ilk açıklama

Dünya bu skandalla çalkalanıyor. Hem yapımcısı olduğu hem de önemli rollerinden birini üstlendiği Rust adlı filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olan Alec Baldwin, ilk kez konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Oyuncu, eşi Hilaria Baldwin ile birlikte kurduğu Hilaria Alec Baldwin Vakfı'nın (Hilaria Alec Baldwin Foundation) resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir mesaj paylaştı.