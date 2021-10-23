Alec Baldwin olayı nedir Kazayla görüntü yönetmenini öldüren oyuncudan ilk açıklama
Dünya Alec Baldwin'in kurusıkı sandığı tabancayla film setinde görüntü yönetmenini öldürdüğü olayı konuşuyor. Baldwin'den trajik kaza sonrası ilk açıklama geldi... Ünlü oyuncu "Yaşadığım şoku ve üzüntüyü anlatacak kelime bulamıyorum" dedi.
Dünya bu skandalla çalkalanıyor. Hem yapımcısı olduğu hem de önemli rollerinden birini üstlendiği Rust adlı filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olan Alec Baldwin, ilk kez konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Oyuncu, eşi Hilaria Baldwin ile birlikte kurduğu Hilaria Alec Baldwin Vakfı'nın (Hilaria Alec Baldwin Foundation) resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir mesaj paylaştı.
Baldwin, mesajında, hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i "bir eş, bir anne ve büyük hayranlık duyduğumuz çalışma arkadaşımız" diyerek tanımladı.
Baldwin mesajına şöyle devam etti:
"Bir eş, bir anne ve büyük hayranlık duyduğumuz çalışma arkadaşımız Halyna Hutchins'in hayatını kaybettiği trajik kazaya dair yaşadığım şoku ve üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum."
Baldwin, kazayla ilgili tüm ayrıntıların ortaya çıkarılması için polisle işbirliği içinde olduğunu da vurguladı.