Aldığı haberle dünyası başına yıkıldı! Murat Dalkılıç hastaneye koştu
38 yaşındaki pop müziği şarkıcısı Murat Dalkılıç aldığı kötü haberle soluğu hastanede aldı.
Kuşadası'nda yaşamını sürdüren şarkıcı Murat Dalkılıç'ın babası Mehmet Sedat Dalkılıç, dün kalp krizi geçirdi. Ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sedat Dalkılıç, buradaki tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Anjiyo uygulanan Dalkılıç'ın yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer tarafından karşılanan Dalkılıç, yoğun bakımda yatan babasının doktoru Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz'dan bilgi aldı.
Ardından babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Murat Dalkılıç, "Babam Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. İyi olacak, inanıyorum." ifadelerini kullandı.