Aldatma ve soyunma itirafı geldi! Üç Kız Kardeş'in Somer'i açıkladı: Sevgilimin odasında..

* Menfaatleri adına sevmediği bir kadınla evleniyor. Bir de sevgilisi var. Somer’i haklı görüyor musun?

Bir insanın hayatını mahvetme konusunda asla haklı görmüyorum. Ama onun da bir sebebi var. Annesi tarafından çok büyük bir baskı görüyor ve kendisi de ilişkide çıkmazda.

* Sen menfaatin için böyle bir şey yapar mıydın?

Hayır. Menfaatim uğruna biriyle birlikte olmam; evlilik hiç yapmam.