Aldatma ve soyunma itirafı geldi! Üç Kız Kardeş'in Somer'i açıkladı: Sevgilimin odasında..
Kanal D'de yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Somer Korman karakterini canlandıran Berker Güven itiraflarıyla şaşırttı.
Vaktinin çoğu ‘Üç Kız Kardeş’in çekimleri sebebiyle Ayvalık’ta geçen Üç Kız Kardeş dizisinin yıldızı Hürriyet'ten Hakan Gence'ye yaptığı açıklamalarla olay oldu.
* ‘Üç Kız Kardeş’te canlandırdığın Somer karakteri biraz duygudan uzak ve maço. Sen nasıl anlatırsın?
Özünde maço değil. Açık vereceği ya da içinden çıkması gereken bir durum olursa maçoluğu bir araç olarak kullanıyor. Mücadeleci, kırılgan, âşık ve acı dolu bir şövalye. Biraz asil bir durumu var.
* Menfaatleri adına sevmediği bir kadınla evleniyor. Bir de sevgilisi var. Somer’i haklı görüyor musun?
Bir insanın hayatını mahvetme konusunda asla haklı görmüyorum. Ama onun da bir sebebi var. Annesi tarafından çok büyük bir baskı görüyor ve kendisi de ilişkide çıkmazda.
* Sen menfaatin için böyle bir şey yapar mıydın?
Hayır. Menfaatim uğruna biriyle birlikte olmam; evlilik hiç yapmam.
* Bir yanda yılların aşkı Mine, diğer tarafta yeni eşi Türkan. İkisine karşı da hisleri var gibi. Bir insan iki kişiden hoşlanabilir mi?
Ben bir ilişkim olduğunda sadığımdır. Kendi adıma söylemiyorum ama bir insan iki insandan hoşlanabilir ama âşık olamaz. İnsani ve estetik bir yerden etkilenip ilişkisini sürdürebilir ama duygusal bir şey yaşamaz.