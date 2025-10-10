Aldatma, kürtaj ve dahası! Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu boşanmasında şok!

"Boşanma kararı kesinlikle yok. Eşimle aramızda hiçbir problem yok. Herkes hayatının bir döneminde böyle şeyler yaşar. Önemsiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Çocuklarımızla mutluyuz. Ben Sabri'ye söylediğimde 'bak çıkmış haber' diye o da '2 gün okuma gözünü kapat' dedi. O bile umursamıyor" ifadelerini kullanmıştı.