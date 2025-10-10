Aldatma, kürtaj ve dahası! Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu boşanmasında şok!
Sabri Sarıoğlu ile Yağmur Sarıoğlu'nun geçen ağustosta evliliklerini bitirme kararı aldıkları iddia edilmişti. Çift, söylentilere son noktayı koydu.
Sarıoğlu'nun ilişki yaşadığı öne sürülen kadının hamile kaldığı, ardından kürtaj süreci nedeniyle aile içinde büyük bir kriz çıktığı ileri sürülmüştü.
Sarıoğlu çiftinin boşanma dilekçesi verdiği iddia edilmişti.
"SABRİ 'OKUMA, GÖZÜNÜ KAPAT' DEDİ"
Kaptan pilotluk yapan Yağmur Sarıoğlu iddiaların ardından yaptığı açıklama geldi.
"Boşanma kararı kesinlikle yok. Eşimle aramızda hiçbir problem yok. Herkes hayatının bir döneminde böyle şeyler yaşar. Önemsiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Çocuklarımızla mutluyuz. Ben Sabri'ye söylediğimde 'bak çıkmış haber' diye o da '2 gün okuma gözünü kapat' dedi. O bile umursamıyor" ifadelerini kullanmıştı.